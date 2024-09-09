İbrahim Üzülmez'den dikkat çeken Osimhen yorumu: Vah Galatasaray'ın haline

"Osimhen background'ı güçlü bir oyuncu, ancak 4 aydır oynamıyor. Kamp yapmamış. Bunun yanında bir de garibime giden devre arasında belli bir transfer teklifi gelirse ayrılacağını duydum. Teyit etmedim ama böyle bir şey varsa vah Galatasaray’ın haline. Galatasaray benim ülkemin takımıdır. Bir oyuncu gelecek devre arasında şu şu şu takım gelirse ben giderim. Hayırdır baba? Sen buraya niye geldin? Öpücükle mi geldin? Sen buraya belli bir meblağ karşılığında geldin ve ben istersem sen gidebilirsin. Osimhen'de olsa camialardan üstün değildir. Aslolan Galatasaray camiası. Osimhen ne verecek bir bakalım? Zaha nerede? Aldığı para belli. Ziyech nerede? Oliveira nerede? 3 tane sol bek değişti. Elinde Icardi var, Batshuayi var. Artık bu iş transfer yarışı oldu. Tamamen tüketime odaklandık artık. Galatasaray bu külfetin içinden nasıl çıkıyor onu da bilemiyorum."