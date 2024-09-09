İbrahim Üzülmez'den dikkat çeken Osimhen yorumu: Vah Galatasaray'ın haline

Şu an bir takımı çalıştırmayan teknik direktör İbrahim Üzülmez, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve yapılan transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 50 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir yorum yaptı. Skorer TV'ye konuşan İbrahim Üzülmez'in açıklamaları şu şekilde:
"Beşiktaş’ın biraz daha öne çıktığı ilk 4 haftayı izliyoruz. Oyuncuların o aidiyet duygusunu yaşadıklarını görüyoruz. Saha içerisinde özellikle Rafa Silva, Immobile ve Gedson’un öne çıktığı keyif veren bir Beşiktaş izliyoruz. Şampiyonluk konusunda en büyük adaylardan biri olduğunu söyleyebiliriz bu süre içerisinde."
"Eyüpspor, Arda Hoca ile aynı şekilde keyif veriyor. Çağdaş Hoca Başakşehir’de önemli işler yapıyor. Her ne kadar biraz eleştirsem de Mourinho’nun önemli bir isim olduğunu ve şampiyonluk yarışı içinde olacağını söyleyebilirim. Tabii ki Galatasaray’ı yabana atmamak lazım. Lig uzun bir süreç. İlerleyen dönemlerde bu performanslar devam edecek mi göreceğiz."
"Giovanni Hoca'nın saha kenarında durduğu sadeliği ve sakinliği seviyorum. Bizim bazen deli doluluğumuz var ama her karakter farklıdır. Bu süreç içerisinde Beşiktaş sahada doğru oynuyor. Hem defansif hem ofansif doğru işler yapıyor. Hocanın saha içinde ve saha dışında takıma olan hakimiyeti çok hoşuma gitmeye başladı. Taraftar geçen seneki olumsuz görüntüyü görmek istemiyor. Bu sene Beşiktaş’ın şampiyon olmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla hoca taraftarın bu beklentisini biliyor."
"Beşiktaş’ın tek dezavantajı, yedek kulübesi olabilir. Takımı taşıyan birkaç oyuncu yarın öbür gün sakatlık yaşarsa yedek kulübesinden gelen oyuncu çok önemli. Rafa Silva, 35 hafta bu performansı devam ettiremeyebilir. Zaman zaman oyuncuların da krize girdiği dönemler olabilir, tökezleyebilir. Oyuncuların formsuz olduğu dönemde o yükü sırtlayabilecek oyuncunun da ön plana çıkması lazım."
"Mustafa Erhan Hekimoğlu çok beğendiğim oyunculardan biri. İlhan Mansız’ı andırıyor. Hem sağ hem sol ayak ve çabukluğu... Uzun olmasına rağmen hantal bir yapısı yok. Hocanın ona doğru zamanda süre verdiğini düşünüyorum. Bencil demeyeyim ama kendisinin gol atma isteği ve enerjisi olduğunu görüyorum. Bazen atmak önemli ama attırmak da çok önemlidir. Onun çok daha iyi yerlerde olacağını görüyorum. Mustafa'ya da nasihat olsun buradan, takım arkadaşı boş pozisyondaysa ona verip onun gol atmasını daha çok yeğliyorum. Onun da bu mantaliteyle bakmasını temenni ediyorum."
"Şimdi Fenerbahçe daha kimi getirsin? Kimi istiyorsunuz? Messi’yi mi getirsin? Krunic vardı beklentileri alamadılar gitti. Orada İsmail var Mert Hakan var ama Fred’in sakatlığında bocaladı Fenerbahçe. Oraya bir oyuncu alınabilir tabii ki. Fenerbahçe maliyetli bir kadro. Elinizde böyle bir kadro varken değerini bilmek lazım. Çok transfer yaparsınız ama başarısız olursunuz. Mevcut kadrodan bir takımdaşlık sinerjisi çıkartırsanız şampiyon olursunuz. Fenerbahçe'nin transferden ziyade elindeki oyuncuları parlatması gerektiğini düşünüyorum. Kötü kadro değil ki."
"Cenk Tosun tarafından bakılınca kolay bir karar değil. Beşiktaş yönetimi ile arasında geçen diyaloğu da bilmiyorum. Ya da yönetim teklif etti mi kalmasıyla ilgili onu da bilmiyorum. Dolayısıyla bununla ilgili sağlıklı bir yorum yapamam. Ancak Cenk’e bu yaşta Fenerbahçe’den böyle bir meblağ ve teklif gelirse ne yapsın? Oyuncu tarafından da bakmak lazım. Birileri yapar birileri yapmaz. Bundan sonrası için Allah yolunu açık etsin demek ve Fenerbahçe’de başarılı olmasını dilemek bize düşen. Beşiktaş taraftarı bazen eleştiri yapıyor ama Cenk yönetimle oturup bir transfer ya da teklif görüşmesi yaptı mı? Bunu da bilmek lazım."
"Oğuzhan Özyakup, bu işi devam ettirebilirdi. Ruh halini bilmiyorum. 32 yaşında erken bıraktı bence. Keşke ülkemize gelse, 5 sene rahatlıkla oynayabilecek yeteneği ve potansiyeli mevcut. Aldığı karardan saygı duymak gerekiyor. Ancak onu bir gün görürsem sormak istiyorum. Neden?"
"Osimhen background'ı güçlü bir oyuncu, ancak 4 aydır oynamıyor. Kamp yapmamış. Bunun yanında bir de garibime giden devre arasında belli bir transfer teklifi gelirse ayrılacağını duydum. Teyit etmedim ama böyle bir şey varsa vah Galatasaray’ın haline. Galatasaray benim ülkemin takımıdır. Bir oyuncu gelecek devre arasında şu şu şu takım gelirse ben giderim. Hayırdır baba? Sen buraya niye geldin? Öpücükle mi geldin? Sen buraya belli bir meblağ karşılığında geldin ve ben istersem sen gidebilirsin. Osimhen'de olsa camialardan üstün değildir. Aslolan Galatasaray camiası. Osimhen ne verecek bir bakalım? Zaha nerede? Aldığı para belli. Ziyech nerede? Oliveira nerede? 3 tane sol bek değişti. Elinde Icardi var, Batshuayi var. Artık bu iş transfer yarışı oldu. Tamamen tüketime odaklandık artık. Galatasaray bu külfetin içinden nasıl çıkıyor onu da bilemiyorum."