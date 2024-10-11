Icardi ayrılacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili ortaya atılan transfer iddiasına Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu'ndan cevap geldi.
Arjantin basını, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olabileceğini iddia etmişti.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, Icardi'yle ilgili söylentilere cevap verdi. Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Icardi’nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantin'deydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil."
"Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa’da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi’nin önemli bir rolü olacak."
Mauro Icardi'nin Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılı formayla 83 maça çıkan Icardi, 58 gol atarken 22 de asist kaydetti.
Süper Lig'de gol kralı olan Arjantinli yıldız, Galatasaray'da iki kez şampiyonluk yaşadı.