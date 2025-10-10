Icardi’nin transfer görüşmesi yaptığı takım herkesi şaşırttı: Formayı bile giydirdiler!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'deki son haftalardaki formsuzluğu ve isteksiz tavırlarıyla tartışmaların odağı oldu. Arjantinli yıldız için bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

1 /8 Galatasaray’da Mauro Icardi krizi büyüyor. Golcü oyuncunun son haftalardaki formsuzluğu ve isteksizliği tepkilere sebep oldu.

2 /8 32 yaşındaki yıldız, son 1.5 ayda Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kaldıktan sonra ısınmaya çıkmaması ve soyunma odasına erken gitmesiyle eleştirilmişti.



3 /8 Okan Buruk'un "Fizyoterapistlerle özel hazırlık" açıklamasına rağmen, Icardi'nin enerjisi ve isteksizliği taraftarların tepkisine yol açtı.



4 /8 Bu sezon 7 Süper Lig maçında 5 gol atan Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta sadece 53 dakika sahada kaldı.



5 /8 Meksika'nın köklü kulüplerinden Club América’nın sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Icardi ile İspanya'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.



6 /8 Maaş ve talepler masaya yatırıldı, ancak kulüpler arası resmi temas henüz başlamadı.



7 /8 Club América, CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurarken, Icardi'nin Meksika'nın yüksek maaş tekliflerine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

