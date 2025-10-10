Icardi’nin transfer görüşmesi yaptığı takım herkesi şaşırttı: Formayı bile giydirdiler!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'deki son haftalardaki formsuzluğu ve isteksiz tavırlarıyla tartışmaların odağı oldu. Arjantinli yıldız için bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
Galatasaray’da Mauro Icardi krizi büyüyor. Golcü oyuncunun son haftalardaki formsuzluğu ve isteksizliği tepkilere sebep oldu.
32 yaşındaki yıldız, son 1.5 ayda Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kaldıktan sonra ısınmaya çıkmaması ve soyunma odasına erken gitmesiyle eleştirilmişti.
Okan Buruk'un "Fizyoterapistlerle özel hazırlık" açıklamasına rağmen, Icardi'nin enerjisi ve isteksizliği taraftarların tepkisine yol açtı.
Bu sezon 7 Süper Lig maçında 5 gol atan Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta sadece 53 dakika sahada kaldı.
Meksika'nın köklü kulüplerinden Club América’nın sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Icardi ile İspanya'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Maaş ve talepler masaya yatırıldı, ancak kulüpler arası resmi temas henüz başlamadı.
Club América, CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurarken, Icardi'nin Meksika'nın yüksek maaş tekliflerine sıcak bakabileceği konuşuluyor.
Galatasaray yönetimi ise devre arasına kadar "Performansına göre karar vereceğiz" sinyali verdi.