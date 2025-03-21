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Icardi'yi Arjantin'de Dursun Özbek kurtardı: Şaşırtan olay

Icardi'yi Arjantin'de Dursun Özbek kurtardı: Şaşırtan olay

Haber Merkezi
20:3921/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin ülkesinde bir takım sorunlar yaşadığı ve Başkan Dursun Özbek'in bizzat devreye girerek, olayları çözdüğü öğrenildi.

Mauro Icardi, çapraz bağı sakatlığı sebebiyle formasından bir süredir uzak durumda. Yıldız oyuncu ayrıca ülkesinde de boşanma ve velayet davasıyla uğraşıyor.

32 yaşındaki yıldız geçtiğimiz günlerde stratejik bir hata yaparak avukatlarından habersiz olarak kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gitmişti ve olaylar büyümüştü.

Spor Arena'da yer alan habere göre; Arjantinli yıldızın avukatları Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero'nun da bu duruma sert tepki gösterdi ve Icardi'yi bırakma kararı aldı.

Ancak devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Özbek, dava öncesi uluslararası saygınlığını kullanarak Arjantin'de İcardi'ye dev bir avukat ordusu tuttu.

Dursun Özbek'in bu üçlüyle de görüşerek kararından vazgeçirdiği belirtildi. Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları İsabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.

#Galatasaray
#Icardi
#Dursun Özbek

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