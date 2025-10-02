Yeni Şafak
İlkay Gündoğan’dan flaş Leroy Sane sözleri: ‘Savunmak istemiyorum’

15:142/10/2025, Perşembe
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 yendiği tarihi maç sonrası kaptan İlkay Gündoğan, Sky’a verdiği röportajda takım arkadaşı Leroy Sané’nin formsuzluğu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden İlkay Gündoğan, Liverpool maçının ardından Sky'a bir röportaj verdi. İşte İlkay Gündoğan'ın sözleri...


"Galatasaray'da Leroy Sane için işler planladığı gibi gitmiyor. Liverpool maçını da yedek kulübesinde tamamladı. Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Onun tekrar formuna kavuşmasına yardımcı olmak için ne gibi bir rol oynayabilirsiniz?"

"Leroy, hala gelişme potansiyeli olduğunu biliyor. Bunun için çalışıyor. Ayrıca belirli bir ritim yakalamak istiyor.





Leroy, Liverpool maçında oynamadı ama gelecekte bizim için çok önemli olacak. Daha iyi bir takım performansı, bireysel olarak da ona çok daha fazla fayda sağlayabilir.

Ligdeki takım performansımıza bakarsanız, puanları topladığımız halde, hala geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken çok şey var. Bireysel oyuncular da pek iyi görünmüyor."


"Şu anda onu biraz korumak veya savunmak zorunda mısınız?"


"Leroy'u savunmak istemiyorum çünkü o da neyi daha iyi yapması gerektiğini biliyor. Çok konuşuyoruz. O da biliyor, anlıyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Bunu görebilirsiniz.


Sonuçta, o takım için fedakarlık yapan bir oyuncu. Arkada nasıl çalıştığı gözden kaçıyor. Bu da böyle bir statüye sahip bir oyuncu için o kadar da doğal bir şey değil.


Benim için gol atması veya asist yapmasından daha önemli olan, bu fedakarlık ruhuna sahip olması."


