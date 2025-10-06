Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya: Ondan artık hiçbir şey beklemiyorum

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya: Ondan artık hiçbir şey beklemiyorum

10:316/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi yorumlayan sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından İlker Yağcıoğlu, yıldız isim hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı.

İlker Yağcıoğlu'nun Samsunspor-Fenerbahçe maçı sonrası TRT Spor'da yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle:

"İşin bir psikolojik tarafı var. Dün Galatasaray puan kaybetmiş, alacağın galibiyet lidere yaklaşmanı sağlayacak. Samsun'da gerçekten ligin zor deplasmanlarından birisi ve buradan alınacak bir galibiyet yarışta iddialı olduğunuzu gösterebilirdi."

"Çok büyük fırsat tepti Fenerbahçeli oyuncular. Maçın ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'nin sahasında çimler dahi ezilmedi. Fenerbahçe iyi başladı dediğimiz bölümde buna rağmen şutu yok. Sonrasında ne oldu da Fenerbahçe, kontrolü Samsunspor'a kaybetti anlamakta çok zorlanıyorum."

"Hoca da çabaladı, orta saha ve ileriden En-Nesyri hariç herkesi değiştirdi. Burada şampiyonluktan falan bahsedemezsiniz."

"Diğer oyunculardan da varlık gösterenler olmadı. Tarık bence iyi bir maç çıkarttı. Sahadaki en iyi Fenerbahçeli oyuncuydu. Bugün bir tuhaflık vardı onun haricinde. Beklenen görüntüden oldukça uzak Fenerbahçe vardı."

"Talisca'yı zaten saymıyorum. Ondan hiçbir şey felan beklemiyorum kendi adıma. Nene mesela 18 milyon euro verilmiş bir oyuncu, hafif bir omuz attı rakip uçtu gitti ya! Çok zayıf bir oyuncu."

"Fenerbahçe 1 puan aldı ve çok şey de kaybetti."

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#İlker Yağcıoğlu
#Anderson Talisca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? İşte KPSS Lisans (Alan Bilgisi ve Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav sonuç açıklaması