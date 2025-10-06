İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya: Ondan artık hiçbir şey beklemiyorum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi yorumlayan sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından İlker Yağcıoğlu, yıldız isim hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı.
İlker Yağcıoğlu'nun Samsunspor-Fenerbahçe maçı sonrası TRT Spor'da yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle:
"İşin bir psikolojik tarafı var. Dün Galatasaray puan kaybetmiş, alacağın galibiyet lidere yaklaşmanı sağlayacak. Samsun'da gerçekten ligin zor deplasmanlarından birisi ve buradan alınacak bir galibiyet yarışta iddialı olduğunuzu gösterebilirdi."
"Çok büyük fırsat tepti Fenerbahçeli oyuncular. Maçın ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'nin sahasında çimler dahi ezilmedi. Fenerbahçe iyi başladı dediğimiz bölümde buna rağmen şutu yok. Sonrasında ne oldu da Fenerbahçe, kontrolü Samsunspor'a kaybetti anlamakta çok zorlanıyorum."
"Hoca da çabaladı, orta saha ve ileriden En-Nesyri hariç herkesi değiştirdi. Burada şampiyonluktan falan bahsedemezsiniz."
"Diğer oyunculardan da varlık gösterenler olmadı. Tarık bence iyi bir maç çıkarttı. Sahadaki en iyi Fenerbahçeli oyuncuydu. Bugün bir tuhaflık vardı onun haricinde. Beklenen görüntüden oldukça uzak Fenerbahçe vardı."
"Talisca'yı zaten saymıyorum. Ondan hiçbir şey felan beklemiyorum kendi adıma. Nene mesela 18 milyon euro verilmiş bir oyuncu, hafif bir omuz attı rakip uçtu gitti ya! Çok zayıf bir oyuncu."
"Fenerbahçe 1 puan aldı ve çok şey de kaybetti."