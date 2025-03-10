İngiliz gazeteci canlı yayına Fenerbahçe tişörtüyle çıktı

İngiliz gazeteci, tişörtün ne anlama geldiğini şu ifadelerle anlattı:





'Biz temiziz'. Bu adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü anlatan bir cümle. Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var."