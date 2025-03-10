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İngiliz gazeteci canlı yayına Fenerbahçe tişörtüyle çıktı

İngiliz gazeteci canlı yayına Fenerbahçe tişörtüyle çıktı

12:1210/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İngiliz gazeteci Gary Cotterill, canlı yayına Fenerbahçe tişörtü ile çıktı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu tişörtü kendisine hediye ettiğini belirten Cotterill'in Galatasaray ile ilgili sözleri dikkati çekti.

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-kırmızılı takıma gönderme yaparak "We Are Clean" (Biz temiziz) demişti.

Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli teknik adamın bu sözünün yer aldığı bir tişörtü geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı.

İngiliz gazeteci Gary Cotterill'in Sky Sport canlı yayınına bu tişörtle çıkması şaşkınlığa neden oldu.

'We Are Clean' yazılı tişörtü Jose Mourinho'nun kendisine verdiğini açıklayan Cotterill, "Mourinho ile uçaktan indikten sonra ring otobüsünde karşılaştık ve bana bu tişörtü hediye etti. Fenerbahçe dükkanından çıkmış gibiyim" dedi.

İngiliz gazeteci, tişörtün ne anlama geldiğini şu ifadelerle anlattı:


'Biz temiziz'. Bu adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü anlatan bir cümle. Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Sky Sport

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