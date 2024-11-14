İngiliz sol bek: Fenerbahçe Archie Brown için yeniden masada

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek transferi için gaza basmıştı. Sarı lacivertli kulüp, Gent forması giyen Archie Brown'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sol beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de, Belçika ekibi Gent'in sol beki Archie Brown listenin zirvesinde yer alıyor.
Fenerbahçe sezon başında da Archie Brown'u transfer etmek istemiş, ancak Gent 22 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Euro bonservis bedeli isteyince transfer gerçekleşmemişti.
Belçika ekibinin devre arasında ise oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Oyuncunun, Gent'le 2027ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ayrıca Brown ile İngiliz kulüplerinin de yakından ilgilendiği öğrenildi.
Archie Brown bu sezon 23 maçta 2 gol ve 4 asistle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.