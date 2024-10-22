İngilizler Jose Mourinho'nun Türkiye'deki yeni hayatını anlattı: 'Her gün aynı yemekleri yiyor'

İngiliz basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye'deki yeni hayatını anlattı.
İngiliz basınından Daily Mail, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye'deki yeni hayatını detaylı bir şekilde anlattı.
Daily Mail'de yer alan haber şu şekilde:
"Napolyon Bonapart bir zamanlar İstanbul'u, 'Dünya tek bir devlet olsaydı dünyanın başkenti İstanbul' olarak tanımlamıştı. Şimdi ise her zaman ilgi odağı olmak isteyen adamın evi."
"Mourinho, boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel'de yaşıyor. Burası, en ucuz süitlerin gecelik 1.000 £'dan başladığı bir otel"
"Mourinho, meslektaşlarıyla birlikte Yalı Lounge'da akşam yemeğine ev sahipliği yaptı."
"Konuklarına 'Evime hoş geldiniz' diye şaka yaptı ve ardından onlara tesisleri gezdirdi."
"Tesisler arasında, sabahları düzenli olarak yüzdüğü havuz da var."
"Daha sonra şoförü onu Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ne götürdü."
"Fenerbahçe şehrin en iyi evini kiralamaya hazırdı ancak Mourinho, işlerini halletme isteğini gerekçe göstererek otel hayatını seçti."
"Pişirebildiği tek şey çırpılmış yumurta. Bazen, otelden birkaç yüz metre ötedeki Beşiktaş'ın kalabalık sokaklarına, favori dönercisine gidiyor"
"Oradaki personel Mail Sport'a Mourinho'nun tek başına yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını gösterdi ve Mourinho'nun kendilerinden paylaşmamalarını istediğini söyledi."
"Otel personeli, akşam yemeğinde hep aynı şeyi sipariş ettiğini söyledi: Tavuk çorbası, ardından margarita pizza, dondurma ve maden suyu."
"Jose kazanmak için can atıyor. O bir seri kazanan. Fenerbahçe onu bu yüzden işe aldı ve bu onun buradaki saltanatını başlatacak"
"Peki neden Türkiye? Fenerbahçe için sebepler açık."
"Mourinho o dopamin vuruşunu ve Türk futbolunun getirdiği ham tutkuyu arzuluyor."
"İtalyan asistanı Salvatore Foti'nin ona 'Beyefendi' diye hitap etmesi, Mourinho'nun gençliğinde Barselona'da akıl hocası Sir Bobby Robson'a 'Beyefendi' diye hitap etmesine gönderme yapan ironik bir benzetme."