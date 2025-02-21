İngilizler yazdı: Jose Mourinho'nun intikamı ağır olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Bu eşlemeyi İngiliz basını değerlendirirken, aynı zamanda teknik direktör Jose Mourinho için de enteresan cümleler kullanıldı.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Roma - Athletico Bilbao eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Fenerbahçe o turu da geçerse yarı finalde; FCSB, Lyon, Real Sociedad ve Manchester United ile eşleşme ihtimali bulunuyor.
Bu eşleşmeleri İngiliz basını değerlendirirken şu ifadeleri kullandılar:
"Eğer yıldızlar bir araya gelirse, Jose Mourinho bu sezon şimdiye kadarki en iyi Jose Mourinho hareketini yapabilir."
"Teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kez Avrupa Ligi/UEFA Kupası'nı kazanma ve bu süreçte eski takımlarından üçünü eleme şansına sahip."
"Fenerbahçe çeyrek finalde Roma'yı, yarı finalde de Manchester United'ı eleyebilir."
"Eğer Mourinho'nun öğrencileri finale çıkarsa, diğer taraftan da Tottenham'ın gelme ihtimali var."
"O yüzden Mourinho, Fenerbahçe ile daha önce çalıştırdığı takımları eleyerek kupaya uzanabilir."
"Ve böylece Mourinho'nun intikamı da ağır olacak."