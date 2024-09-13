İngilizlerden Arda Güler için servet teklif: Son karar Real Madrid’in

Real Madrid formasıyla her geçen gün yıldızlaşan Arda Güler, dev kulüplerden teklif gelmeye devam ediyor. Real Madrid oyuncuyu çok astronomik rakamlar olmadığı sürece satmayı düşünmediğini dile getirmişti. Premier Lig ekibinden yıldız futbolcuya öyle bir teklif geldi ki Real Madrid nasıl bir karar alacağı merak konusu. Detaylar haberimizde.

1 / 7 Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir transfer iddiası gündeme düştü.

2 / 7 Defensa Central'in haberine göre; Kubo'yu 60 milyon Euro karşılığında Real Sociedad'dan transfer etmek isteyen ancak başarılı olamayan Liverpool, Arda Güler'i devre arasında veya gelecek sezon öncesinde renklerine bağlamak için büyük bir bütçe ayırdı.



3 / 7 İngiliz ekibinin Arda Güler'de gördüğünü büyük potansiyelin ardından transferin mümkün hale gelmesi durumunda 70 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.



4 / 7 Los Blancos'ların 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını düşünmediği çünkü onun hem mevcut durumda hem de gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandıkları öne sürüldü.



5 / 7 Haberde Arda Güler ile ilgili son olarak şu ifadeler kullanıldı:



6 / 7 "Arda'nın orta saha, ofansif orta saha veya sağ kanat oyuncusu olarak oynama kapasitesine sahip farklı bir yeteneği var."