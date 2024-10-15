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İngiltere Milli Takımı’nın başına dünyaca ünlü teknik direktör geliyor

İngiltere Milli Takımı’nın başına dünyaca ünlü teknik direktör geliyor

14:1415/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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İngiltere Milli Takımı’nda 8 yıl görev yapan Gareth Southgate görevine temmuz ayında son vermişti. Tecrübeli teknik adamdan boşalan koltuğa Lee Carsley getirildi. İngiltere Futbol Federasyonun göreve getirmek istediği bir sonraki teknik direktör ise İngiliz basınında gündem oldu. Detaylar haberimizde.

İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğuna Pep Guardiola'yı getirmek istiyor.

Pep Guardiola da, İngiltere Milli Takımı’nın bir sonraki teknik direktörü olmaya açık olduğunun sinyallerini verdi.


The Times’ın aktardığına göre; Guardiola, gelecek yaz aylarında Manchester City ile olan sözleşmesi sona erdiğinde İngiltere’de dümene geçmeyi ihtimal dışı olarak görmediğini belirtti.


Gazete, bu ifadelerin İngiltere Futbol Birliği’ni teşvik edeceğini söyledi.


Guardiola geleceğiyle ilgili kararı gelecek haftalarda verecek.

#İngiltere
#Pep Guardiola
#Lee Carsley

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