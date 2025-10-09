İngiltere’yi sallayan olay: Liverpool forması giydiği için kovuldu!

Premier Lig'de Chelsea, Stamford Bridge'de Liverpool'u dramatik bir sonla 2-1 mağlup etti. Maç sonrası İngiltere sokaklarında yaşanan olay gündem oldu. Bir otobüs şoförü Chelsea taraftarlarının arasında Liverpool forması giydi ve olanlar oldu. İşte detaylar.
Stamford Bridge'deki heyecanlı maçın dramatik sonunda genç oyuncu Estevao Willian, Liverpool karşısında alınan 2-1'lik galibiyette Chelsea formasıyla ilk Premier Lig golünü attı.
18 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, maçın uzatma dakikalarında çok önemli bir galibiyet golü attı ve Maviler, Crystal Palace ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından tüm kulvarlarda üst üste üçüncü yenilgisini alan Arne Slot'un takımı karşısında çok değerli bir üç puan elde etti.
Ve son düdüğün ardından duygular hala yüksekti; Chelsea taraftarları, işteyken sürpriz bir şekilde Liverpool taraftarı olduğunu açıklayan bir adamın yaralarına tuz basma fırsatını yakaladı.
Sosyal medyada viral olan bir videoda, Londra'nın güneyinden gelen otobüs şoförü Isaac'in direksiyon başında Liverpool forması giydiği Chelsea taraftarları tarafından fark edilince etrafı bir anda kalabalıklaştı.
Isaac, görevdeyken Liverpool'un deplasman formasını giyme kararının, Londra için Ulaşım (TfL) ve Arriva'ya acente personeli sağlayan A1 Transport Recruitment tarafından işten çıkarılmasına neden olduğunu iddia etti.
TalkTV'ye verdiği bir röportajda "korkutucu" olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Giydiğim ilk temiz forma Liverpool formasıydı. (Daha sonra) Chelsea'nin önünden geçeceğimi fark ettim ve sonra stadyumun dışında Chelsea taraftarlarını gördüm.
"Videoyu izlediğinizde komik görünüyor ama çok korkutucuydu. Camı kaydırarak açıyorlardı ve ben de kapalı tutmak zorunda kalıyordum. Kelimenin tam anlamıyla otobüsün içinde etrafımı sardılar. Sonunda polis onları otobüsten uzaklaştırdı ve ben de depoya geri döndüm."
Röportajın ilerleyen bölümlerinde Isaac eski işvereni TfL hakkında şunları söyledi:
"Artık TfL'de herhangi bir özen görmüyorum. Doğru bir şekilde işletildiğini düşünmüyorum.
"Belki yakın gelecekte, farklı bir belediye başkanı döneminde, TfL'de daha iyi bir ışık görebiliriz. Ancak şu anda işleyişte hiçbir şekilde sağduyu yok.
"Kimsenin bununla (Liverpool forması giymekle) bir sorunu yoktu, kimse bana örtmemi söylemedi, kelimenin tam anlamıyla sadece 'işine devam et' dediler, ne giydiğim konusunda çok da telaşlı değillerdi.
"Bugünlerde TfL'de hiç sağduyu yok. Pazartesi sabahı acentem bir e-posta gönderdi. 4 Ekim'deki olaylarla ilgili olarak, üniforma politikası nedeniyle beni işten çıkaracaklarını söylediler."