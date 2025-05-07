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Inter gol düellosunda Barça'yı devirdi: Devler Ligi'nde finale yükseldi | ÖZET

Inter gol düellosunda Barça'yı devirdi: Devler Ligi'nde finale yükseldi | ÖZET

00:397/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Inter rakibi Barcelona'yı uzatmalar sonucunda 4-3 mağlup etti ve finale yükseldi. Inter'e finali getiren golleri 21. dakikada Lautaro Martinez, 45+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P) , 90+3. dakikada Acerbi ve 99. dakikada Frattesi attı. Inter-Barcelona maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

3-3'lük maçın rövanşında UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadelenin normal süresi 3-3 beraberlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalara giden mücadelede Inter, 99. dakikada Frattesi'nin ayağından bulduğu golle sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

İtalyan devine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lautaro Martinez, 45+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P), 90+3. dakikada Acerbi ve 99. dakikada Frattesi kaydetti.

Barcelona'nın gollerini 54. dakikada Eric Garcia, 60. dakikada Dani Olmo ve 88. dakikada Raphinha attı.

45+1. dakikada topun başına geçen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. Bu sezon 42 maçta forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 10 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.

Inter'in finaldeki rakibi PSG-Arsenal eşleşmesinden tur atlayan taraf olacak. Fransız ekibi ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

INTER - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Inter - Barcelona maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

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