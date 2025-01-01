İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter ve Atalanta karşı karşıya geliyor. Nefes kesecek maç 2 Ocak Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. İki takım tarihlerinde 135. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Inter - Atalanta Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda şifresiz mi? İşte Inter - Atalanta canlı izleme linki.
İtalya Süper Kupası’nda Inter ve Atalanta yarı finalde karşı karşıya geliyor.
Maç 2 Ocak Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.
İki takım 135. kez karşı karşıya gelecek.
Bu maçlarda Inter 74 galibiyet elde ederken Atalanta ise 25 galibiyet elde etti.
35 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Inter son Süper Kupa finalinde Milan’ı 3-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
2022’de ise Juventus’u 2-1 mağlup ederek Süper Kupa’nın sahibi olmuştu.
Inter bu kupayı 3 kez üst üste almak için sahaya çıkacak.
INTER - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?
Inter - Atalanta maçı tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
INTER - ATALANTA CANLI İZLE
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