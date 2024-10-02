Son olarak Fenerbahçe'de göre yapan İsmail Kartal'ın yeni takımının belli olduğu iddia edildi. İsmail Kartal'dan iddialara yanıt geldi.
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal, sözleşmesinin sona ermesinden sonra takımdan ayrılmıştı.
Galatasaray ile şampiyonluk yarışına giren Kartal, son haftaya kadar sarı lacivertli takımın umutlarını taşımıştı.
Sezon sonu itibarıyla da İsmail Kartal yerini Jose Mourinho'ya bırakmıştı.
Daha sonra herhangi bir takımla anlaşmayan tecrübeli hoca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Spor medyasında yer alan haberlere göre; İsmail Kartal, Süper Lig'den sürpriz bir takıma imza atmaya hazırlanıyor.
Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un, İsmail Kartal ile görüşme yaptığı ve anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Ayrıca konuyla ilgili Sabah'a konuşan İsmail Kartal'ın, "Şu an sadece dinleniyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Herhangi bir takım ile ilgili girişimim ya da görüşmem yok" dediği öğrenildi.