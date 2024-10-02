logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu mu?

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu mu?

Haber Merkezi
11:282/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son olarak Fenerbahçe'de göre yapan İsmail Kartal'ın yeni takımının belli olduğu iddia edildi. İsmail Kartal'dan iddialara yanıt geldi.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal, sözleşmesinin sona ermesinden sonra takımdan ayrılmıştı.

Galatasaray ile şampiyonluk yarışına giren Kartal, son haftaya kadar sarı lacivertli takımın umutlarını taşımıştı.


Sezon sonu itibarıyla da İsmail Kartal yerini Jose Mourinho'ya bırakmıştı.


Daha sonra herhangi bir takımla anlaşmayan tecrübeli hoca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.


Spor medyasında yer alan haberlere göre; İsmail Kartal, Süper Lig'den sürpriz bir takıma imza atmaya hazırlanıyor.


Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un, İsmail Kartal ile görüşme yaptığı ve anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Ayrıca konuyla ilgili Sabah'a konuşan İsmail Kartal'ın, "Şu an sadece dinleniyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Herhangi bir takım ile ilgili girişimim ya da görüşmem yok" dediği öğrenildi.

#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#Kayserispor

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav tarihlerini duyurdu: 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman başlayacak?