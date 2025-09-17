İsmail Kartal sessizliğini bozdu: Kırıldığım bir nokta var

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olan İsmail Kartal, hakkındaki iddialar hakkında konuştu. "Sunum" iddiasını yalanlayan deneyimli teknik adam, kırıldığı tek noktayı da açıkladı.
Mourinho ile yolların ayılmasının ardından sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Hamdi Akın'la görüşen İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesi bekleniyordu.
Ancak sarı-lacivertli kulüp, teknik direktörlük görevine sürpriz bir şekilde Domenico Tedesco'yu getirdi.
Tedesco'nun açıklanmasının ardından İsmail Kartal, bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Bu kararından vazgeçen 64 yaşındaki çalıştırıcı sessizliğini bozdu. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Kartal, şu ifadeleri kullandı:
"Gelen hocalar hakkında konuşacak değilim. 2 sene önce bütün rekorları kırdığımda da yeni bir hoca geldi ve saygı duydum. O günden bu yana da hiçbir açıklamada bulunmadım."
"Ben Fenerbahçe’nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var, aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı. Sadece sohbet ettik, genel ve güncel konular hakkında. Söylemediğim sözler, söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım. Söylemediğim şeylerin basına söylenmesi hoş değil."
"Sayın Başkanımız Ali Koç da bu konularda hassas olduğunu biliyorum. Daha sonra bu konularla ilgileneceğini tahmin ediyorum."
"Yeni bir seçim olacak. Hangi başkanımız ve yöneticilerimiz kazanırsa onlara da yeni gelen hocamıza da başarılar diliyorum. Sonuna kadar da Fenerbahçe’ye ve hocamıza şampiyonluk yolunda başarı diliyorum, desteğimi de vermeye devam edeceğim."
"Ben hiçbir zaman Fenerbahçe hakkına konuşmadım. Başkan ve yöneticiler hakkında da konuşmam, bu karakterde bir insan da değilim. Fenerbahçe’nin gündemini de meşgul etmek istemiyorum. Basın toplantısında bunu vurgulayacaktım ama artık buna da gerek duymuyorum."
"Tüm taraftarlarımıza selam gönderiyorum takımımıza ve hocamıza destek olsunlar. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe’nin yolu açık olsun."
"Hiç kimseye kırgınlığım yok. Başkanlarım, eskisi yenisi kimseye kırgınlığım olamaz. 99 puan, 99 golle çıtayı yükseğe koyduk. El elden üstedir, yeni gelen hocalar inşallah daha iyisin yapar. Fenerbahçe bunu hak ediyor."