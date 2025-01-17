İsmail Kartal Süper Lig ekibinden gelen teklifi geri çevirdi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan İsmail Kartal, son olarak Süper Lig ekibinden gelen teklifi de kabul etmedi. İşte ayrıntılar...

1 /5 Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra birçok teklif aldı.

2 /5 İsmail Kartal'ın kapısını çalan takımlardan biri de Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon olmuştu.

3 /5 Sporx'in haberine göre İsmail Kartal'a teklif götüren son takım Kayserispor oldu.

4 /5 Öte yandan 63 yaşındaki teknik adam, Kayserispor'un teklifini geri çevirdi.