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İsmail Kartal Süper Lig ekibinden gelen teklifi geri çevirdi

İsmail Kartal Süper Lig ekibinden gelen teklifi geri çevirdi

15:5117/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan İsmail Kartal, son olarak Süper Lig ekibinden gelen teklifi de kabul etmedi. İşte ayrıntılar...

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra birçok teklif aldı.

İsmail Kartal'ın kapısını çalan takımlardan biri de Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon olmuştu.

Sporx'in haberine göre İsmail Kartal'a teklif götüren son takım Kayserispor oldu.

Öte yandan 63 yaşındaki teknik adam, Kayserispor'un teklifini geri çevirdi.

Kayserispor'un İsmail Kartal'ın ardından rotasını Marius Sumudica'ya kırdığı haber detayında yer aldı.

#İsmail Kartal
#Kayserispor
#Marius Sumudica

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