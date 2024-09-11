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Spor

İsmail Yüksek’e dev talip: Milli yıldızla takım arkadaşı oluyor

09:47 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:52 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Hem Fenerbahçe’de hem de milli takımda gösterdiği performans ile dev kulüplerin radarına giren İsmail Yüksek’e sürpriz talip çıktı. Oyuncuya teklif için hazırlık yapan dev kulüp devreye milli yıldızı da sokacak. Detaylar haberimizde.

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Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu attığı 3 gol ile yıldızlaşırken, İsmail Yüksek de orta sahadaki enerjisiyle ön plana çıkmıştı.


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Yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Benfica'nın hocası Bruno Lage'ın Kerem'in dışında İsmail Yüksek'in de performansına hayran kaldığı ve yıldız orta saha oyuncusu ile ilgili Benfica yönetimine olumlu rapor verdiği öğrenildi.

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48 yaşındaki Portekizli teknik adamın talebiyle oyuncuyu listesine ekleyen Portekiz ekibinin ara transfer döneminde ya da yeni sezonda 25 yaşındaki ön libero için teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.


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Teklifin yapılması durumunda Kerem ve Orkun'un da İsmail'in transferinde önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor. 

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Fenerbahçe ile 3 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun da şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.


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Başarılı futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

#İsmail Yüksek
#Fenerbahçe
#Benfica
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