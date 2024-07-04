İspanya orta sahası Fabian Ruiz, milli takım formasıyla çıktığı son dört maçta beş gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 2 asist). EURO 2024'te oynadığı üç maçın ikisinde hem gol atan hem asist yapan Ruiz, Avrupa Şampiyonası tarihinde aynı turnuvada bunu üç kez başaran ilk oyuncu olmak istiyor.