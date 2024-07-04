EURO 2024 çeyrek finalde İspanya ve Almanya karşı karşıya gelecek. Stuttgart Arena’da oynanacak karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek. 15. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Almanya’nın 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlardan İspanya 4 galibiyet alırken 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte EURO 2024 çeyrek final maç tarihleri…
EURO 2024 çeyrek finalde İspanya ve Almanya kozlarını paylaşacak.
Erken final olarak adlandırılan karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
İspanya ile Almanya bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nda üç kez karşı karşıya gelirken; İspanyolların iki galibiyetine (1984 & 2008) Almanlar tek zaferle karşılık verebildi (1988). İki ekibin son kapışmasında mutlu sona ulaşan taraf 1-0'lık skorla Matadorlar olmuştu (2008 final)
İspanya ile Almanya, 2022 Dünya Kupası grup aşamasında oynanan 1-1'lik maçtan bu yana ilk kez karşılaşıyor. İspanya, Almanya ile oynadığı son dört büyük turnuva maçını kaybetmezken (2G 2B); bu karşılaşmalar toplam altı gole sahne oldu (İspanya 4-2 Almanya).
İspanya'yı konuk ettiği ilk maçı kaybeden Almanya (1935; 1-2), rakibiyle kendi topraklarında oynadığı son sekiz karşılaşmada mağlubiyet almadı (5G 3B).
Avrupa Şampiyonası tarihinde hiçbir ev sahibi ülke turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etmedi (İngiltere; 1996 vs İspanya, Hollanda; 2000 vs Yugoslavya, Portekiz; 2004 vs İngiltere & Fransa; 2016 vs İzlanda).
Almanya, Dünya Kupası (14) ve Avrupa Şampiyonası (5) tarihinde en fazla çeyrek final oynayan Avrupa temsilcisi konumunda (19). Bugüne kadarki 18 eşleşmenin 15'inde adını bir üst tura yazdıran Almanlar (%83), Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı dört çeyrek finalde de rakiplerini turnuva dışına itti (1996, 2008, 2012 & 2016).
EURO 2024'te oynadığı dört maçta 10 gol atan Almanya, şimdiden Avrupa Şampiyonası tarihindeki en yüksek sayısını egale etti. Almanlar aynı zamanda finalde İspanya'ya kaybettiği EURO 2008'den (yüzde 14.5) bu yana çektiği şutları en yüksek yüzdeyle gole çevirdiği turnuvayı yaşıyor (yüzde 13.9).
İspanya orta sahası Fabian Ruiz, milli takım formasıyla çıktığı son dört maçta beş gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 2 asist). EURO 2024'te oynadığı üç maçın ikisinde hem gol atan hem asist yapan Ruiz, Avrupa Şampiyonası tarihinde aynı turnuvada bunu üç kez başaran ilk oyuncu olmak istiyor.
Opta'nın detaylı Avrupa Şampiyonası verisine sahip olduğu 1980'den bu yana bir turnuvada 300+ pas deneyen oyuncular arasında en yüksek isabet yüzdesi yakalayan isim Toni Kroos (%95; 411/431). Kroos aynı zamanda şu ana kadar EURO 2024'te en fazla hat kıran pas veren oyuncu konumunda (125).
EURO 2024'te iki asist yapan 16 yaşındaki Lamine Yamal, Opta'nın detaylı Avrupa Şampiyonası verisine sahip olduğu 1980'den bu yana 20 yaşından önce bunu başaran üçüncü oyuncu oldu (Enzo Scifo; 1984 & Cristiano Ronaldo; 2004). Yamal aynı zamanda bu turnuvada en az 180 dakika forma giyen İspanyol oyuncular arasında paslarının en büyük bölümünü baskı karşısında yapan isim konumunda (%94; 106/113).
Jamal Musiala, Almanya'nın EURO 2024'te oynadığı dört maçın üçünde gol sevinci yaşadı (toplam üç gol). Avrupa Şampiyonası tarihinde aynı turnuvada 21 yaşına girmeden daha fazla gol atan tek oyuncu Wayne Rooney (EURO 2004; 4).
İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya - Almanya karşılaşması 5 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.