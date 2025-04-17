İspanya’da Carlo Ancelotti ayaklanması! Arda Güler maç sonu üzüntüsünü gizleyemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Real Madrid 3-0 biten ilk maçın rövanşında evinde Arsenal ile karşılaştı. Maç Arsenal’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Real Madrid Devler Ligi’ne veda etti. Milli oyuncumuz Arda Güler’in maçın son anlarında kulübedeki üzüntüsü İspanya’da gündem oldu.

1 /6 Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Londra'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Arsenal'i konuk etti. Müsabakayı 2-1 kaybeden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

2 /6 Maç boyu oyun üstünlüğünü alamayan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin tercihleri yeniden tartışma konusu oldu.

3 /6 İspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada ateş püskürdü.



4 /6 Real Madrid-Arsenal maçının ardından Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yapıldığı görüldü.



5 /6 Öte yandan Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu.