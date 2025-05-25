İspanyollar Arda Güler'i konuşuyor: Asist icat etti

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Sociedad karşısında 90 dakika süre aldı. Performansıyla göz dolduran milli futbolcu, İspanyollardan övgü dolu yorumlar aldı.
Real Madrid, La Liga’nın son haftasında Real Sociedad’ı Mbappe’nin golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.
Arda Güler, Sociedad karşısında 90 dakika sahada kalırken yüzde 92 pas isabetiyle oynadı.
İspanyol basını, Arda Güler'in karşılaşmadaki performansından övgü dolu ifadelerle bahsetti. İşte o yorumlardan öne çıkanlar:
Mundo Deportivo
"Geçiş futbolu söz konusu olduğunda en derin işleri yapandı. Attığı pasların hepsi çok zarifti ancak çok daha fazlasını sunabilir."
Madridista
"Sağ kanatta sol ayağıyla oldukça rahat görünen Türk'ten harika bir oyun. Mbappe ile iyi bir bağlantı kuran futbolcu, daha sonra Fransız oyuncunun takımını 1-0 öne geçirmesini sağlayacak penaltıyı kazandı."
Defensa Central
"Arda için sezonun sonu geçen yıl olduğu gibi muhteşemdi. Sağ kanatta başladı ve her atakta çok dikkatliydi. Belki de pozisyonu biraz daha geride kalmaktan ibaret, bu yüzden asistleri 'icat etmeyi' seviyor. Örneğin Mbappe'ye ilk gol için attığı pas gibi."
Goal İspanya
"Her türlü alanı bulup, fırsat oluşturdu. Gerçekten hücum kalitesi var."