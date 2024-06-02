İstanbul'a gelen Jose Mourinho'dan ilk paylaşım

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından "Yeni evim" notuyla ilk paylaşımını da yaptı.
Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.
Şampiyonlar Ligi finali için İngiltere'de bulunan Portekizli çalıştırıcı, bugün İstanbul'a geldi.
Mourinho'yu, havalimanında kalabalık bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı.
Deneyimli teknik adama, Ülker Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
Öte yandan Mourinho'dan, Fenerbahçe ile ilgili ilk Instagram paylaşımı da geldi.
Portekizli çalıştırıcı, uçaktan çektiği Şükrü Saracoğlu Stadyumu videosunu "Yeni evim" videosu ile yayınladı.
İŞTE MOURINHO'NUN PAYLAŞTIĞI O VİDEO: