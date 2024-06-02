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Spor

İstanbul'a gelen Jose Mourinho'dan ilk paylaşım

15:49 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 16:09 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından "Yeni evim" notuyla ilk paylaşımını da yaptı.

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Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

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Şampiyonlar Ligi finali için İngiltere'de bulunan Portekizli çalıştırıcı, bugün İstanbul'a geldi.

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Mourinho'yu, havalimanında kalabalık bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı.

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Deneyimli teknik adama, Ülker Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlenecek.

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Öte yandan Mourinho'dan, Fenerbahçe ile ilgili ilk Instagram paylaşımı da geldi.

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Portekizli çalıştırıcı, uçaktan çektiği Şükrü Saracoğlu Stadyumu videosunu "Yeni evim" videosu ile yayınladı.

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İŞTE MOURINHO'NUN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Kadıköy
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