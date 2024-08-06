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Spor

İtalya - Sırbistan çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16:34 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 16:34 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

2024 Paris Olimpiyatları kadın voleybol müsabakasında İtalya ve Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maçın galibi yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi olacak. Filenin Sultanları, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final rakibinin belli olması için bu akşam oynanacak maçı bekleyecek. Peki, İtalya - Sırbistan çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maç programı…

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A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün 2024 Paris Olimpiyatları’nda voleybolda çeyrek finalde Çin’i 3-2 mağlup etti.  

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Filenin Sultanları, bu sonuçla yarı finale yükseldi. 

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Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.


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PARİS 2024 OLİMPİYATLARI || İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları bugün tamamlanacak.


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İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

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Karşılaşma TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

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İTALYA - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE


İtalya - Sırbistan yarı final voleybol maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

#İtalya
#Sırbistan
#2024 Paris Olimpiyatları
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