2024 Paris Olimpiyatları kadın voleybol müsabakasında İtalya ve Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maçın galibi yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi olacak. Filenin Sultanları, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final rakibinin belli olması için bu akşam oynanacak maçı bekleyecek. Peki, İtalya - Sırbistan çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maç programı…
A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün 2024 Paris Olimpiyatları’nda voleybolda çeyrek finalde Çin’i 3-2 mağlup etti.
Filenin Sultanları, bu sonuçla yarı finale yükseldi.
Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.
PARİS 2024 OLİMPİYATLARI || İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları bugün tamamlanacak.
İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşma TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
İTALYA - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
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