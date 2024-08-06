2024 Paris Olimpiyatları kadın voleybol müsabakasında İtalya ve Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maçın galibi yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi olacak. Filenin Sultanları, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final rakibinin belli olması için bu akşam oynanacak maçı bekleyecek. Peki, İtalya - Sırbistan çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maç programı…

1 / 7 A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün 2024 Paris Olimpiyatları’nda voleybolda çeyrek finalde Çin’i 3-2 mağlup etti.

2 / 7 Filenin Sultanları, bu sonuçla yarı finale yükseldi.

3 / 7 Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.



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PARİS 2024 OLİMPİYATLARI || İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları bugün tamamlanacak.



5 / 7 İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

6 / 7 Karşılaşma TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.