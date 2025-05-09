İtalyan basını duyurdu: İşte Galatasaray'ın Kevin De Bruyne teklifi

Galatasaray’da gelecek sezon transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılıların Manchester City’den sezon sonunda ayrılması beklenen Belçikalı yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
Gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray, Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor.
Dries Mertens'in takımdan ayrılacak olma ihtimaline karşın çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin bir diğer Belçikalı yıldız olan De Bruyne'ye yaptığı teklif ortaya çıktı.
İtalyan basınından La Repubblica, Galatasaray'ın süper star için 6 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiğini duyurdu.
Haberin detaylarında ise oyuncuyla Aston Villa ve Napoli'nin de ilgilendiği belirtildi.
Manchester City'den ayrılacak olan Kevin De Bruyne'nin kariyerine Avrupa'da devam edeceği biliniyor.