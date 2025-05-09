Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İtalyan basını duyurdu: İşte Galatasaray'ın Kevin De Bruyne teklifi

İtalyan basını duyurdu: İşte Galatasaray'ın Kevin De Bruyne teklifi

11:299/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’da gelecek sezon transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılıların Manchester City’den sezon sonunda ayrılması beklenen Belçikalı yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray, Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor.


Dries Mertens'in takımdan ayrılacak olma ihtimaline karşın çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin bir diğer Belçikalı yıldız olan De Bruyne'ye yaptığı teklif ortaya çıktı.


İtalyan basınından La Repubblica, Galatasaray'ın süper star için 6 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiğini duyurdu.


Haberin detaylarında ise oyuncuyla Aston Villa ve Napoli'nin de ilgilendiği belirtildi.


Manchester City'den ayrılacak olan Kevin De Bruyne'nin kariyerine Avrupa'da devam edeceği biliniyor.


#Galatasaray
#Kevin De Bruyne
#Mertens
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 10. Yargı Paketi maddeleri neler? Mahkumlara af çıkacak mı, genel, kısmi af Meclis'ten geçti mi?