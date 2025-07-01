Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jhon Duran'ın satın alma opsiyonu belli oldu: Dudak uçuklatan rakam

Jhon Duran'ın satın alma opsiyonu belli oldu: Dudak uçuklatan rakam

Haber Merkezi
16:501/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran ile anlaşma sağladı. Duran'ın satın alma opsiyonu ise adeta dudak uçuklattı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp golcü oyuncu Jhon Duran ile anlaşma sağladı.

Kolombiyalı oyuncuyu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, forma lansmanında Duran'ı da tanıtacak.

Ayrıca Jhon Duran'ın satın alma opsiyonlu kiralandığı iddia edildi.

Duran'ın satın alma opsiyonu ise adeta dudak uçuklattı.

SkySports'un haberi şu şekilde:

"Jhon Duran, Fenerbahçe ile 2030’a kadar sözleşme imzalamak üzere Türkiye’ye gidiyor. Fenerbahçe, Al Nassr ile 65 milyon poundluk anlaşmaya vardı."

#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Al Nassr
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz