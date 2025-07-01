Jhon Duran'ın satın alma opsiyonu belli oldu: Dudak uçuklatan rakam

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran ile anlaşma sağladı. Duran'ın satın alma opsiyonu ise adeta dudak uçuklattı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp golcü oyuncu Jhon Duran ile anlaşma sağladı.
Kolombiyalı oyuncuyu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, forma lansmanında Duran'ı da tanıtacak.
Ayrıca Jhon Duran'ın satın alma opsiyonlu kiralandığı iddia edildi.
Duran'ın satın alma opsiyonu ise adeta dudak uçuklattı.
SkySports'un haberi şu şekilde:
"Jhon Duran, Fenerbahçe ile 2030’a kadar sözleşme imzalamak üzere Türkiye’ye gidiyor. Fenerbahçe, Al Nassr ile 65 milyon poundluk anlaşmaya vardı."