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Jorge Jesus Al Hilal'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Jorge Jesus Al Hilal'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

18:519/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'yi bir süre çalıştırdığı dönemde beklenilen başarıları elde edemeyen ve Sarı-lacivertli takımla yolları ayrılan, ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Brezilya medyasından UOL'ın iddiasına göre, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Al-Hilal Teknik Direktörü Jose Jesus, Mayıs ayında Sambacıların yeni teknik direktörü olacak.

Bu gelişmeler, 26 Mart günü 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da Teknik Direktör Dorival Junior'ın görevine son verilmesinin ardından yaşandı. Junior'ın yerine ise Arda Gülerli, Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti ve Fenerbahçe eski hocası Al-Hilal'de görev yapan Jorge Jesus'un adları geçiyordu.

Jesus transferinin gerçekleşmesi durumunda, Brezilya Futbol Konfederasyonu, Jorge Jesus için Suudi kulübe 2,5 milyon Euro serbest kalma tazminat ödeyecek.

Jorge Jesus, 2019/2020 sezonunda Brezilya takımı Flamengo'nun başında; ligi, Brezilya Süper Kupası, Copa Libertadores ve Copa Sudamericana'yı kazanmayı başararak dikkatleri çekmişti.

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