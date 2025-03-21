Jorge Jesus’un Cristiano Ronaldo yorumu futbol dünyasını salladı!

Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran ve kariyerine Al Hilal yönetiminde devam eden Jose Jesus Cristiano Ronaldo hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jesus Portekizli yıldız hakkındaki sözleri tüm dünyada gündem oldu. İşte detaylar.
Al Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo sözleri gündem oldu.
Cristiano Ronaldo'nun Al-Hilal'in rakip kulübü Al-Nassr'da forma giymesine rağmen Jesus, vatandaşından övgüyle bahsederken 40 yaşındaki oyuncunun kondisyonu ve iş ahlakına vurgu yaptı.
Menajer ayrıca kendi oyuncularını motive etmek için sık sık Portekizli ikonu örnek gösterdiğini açıkladı.
Ulusal Futbol Antrenörleri Birliği Forumunda konuşan 70 yaşındaki hoca şunları söyledi: "Bilmiyorum ama onun takımımda olmasını isterim. Çünkü Ronaldo bir örnek. Ronaldo 40 yaşında bir örnek. Şimdi bazı Al Nassr maçlarını görüyorsunuz ama ben oradayım.
Oyundaki performansına bakarsak hâlâ genç bir oyuncu. Ve açıkçası ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Çünkü o yüzde 100 profesyonel, dünyada başka hiçbir oyuncunun yapmadığı kadar kendine bakıyor ve bu yüzden 40 yaşında ve hâlâ devam ediyor.”
Jesus sözlerine şunları ekledi: "Oyuncularıma sık sık onu örnek veriyorum. Ronaldo dünyadaki tüm oyuncular için bir örnektir. Bir sporcunun kariyerinin daha uzun sürmesini sağlayan şey sadece antrenman süreci değil, oyuncunun toparlanmasının tüm gelişimidir. Ve günümüzde oyuncunun iyileşmesi çok önemlidir."