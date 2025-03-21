Jorge Jesus’un Cristiano Ronaldo yorumu futbol dünyasını salladı!

Jesus sözlerine şunları ekledi: "Oyuncularıma sık sık onu örnek veriyorum. Ronaldo dünyadaki tüm oyuncular için bir örnektir. Bir sporcunun kariyerinin daha uzun sürmesini sağlayan şey sadece antrenman süreci değil, oyuncunun toparlanmasının tüm gelişimidir. Ve günümüzde oyuncunun iyileşmesi çok önemlidir."