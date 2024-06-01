Jose Mourinho açıkladı: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlanan Jose Mourinho, konuk olduğu canlı yayında İstanbul'a ne zaman geleceğine açıklamıştı. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara müjdeyi verdi. Detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilmişti.
61 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde konuk olduğu Sky Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.
"Henüz bitmedi. Resmi olarak doğrulayamam ama gitmek istiyorum."
"Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar."
"Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okumaları hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için savaşacağız."
Muhabirin "Fenerbahçe'ye ne zaman gideceksin?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi.
Mourinho, "Yarın bir yolculuğa çıkabilirim."
İlerleyen saatlerde Fenerbahçe, resmi hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarına da müjdeyi vermiş oldu.
Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, yarın saat 14.00'te İstanbul'a gelecek.
Portekizli teknik adam için Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da imza töreni düzenlenecek.
Fenerbahçe'nin paylaşımı: