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Spor

Jose Mourinho açıkladı: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

21:21 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:39 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlanan Jose Mourinho, konuk olduğu canlı yayında İstanbul'a ne zaman geleceğine açıklamıştı. Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara müjdeyi verdi. Detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilmişti.

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61 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde konuk olduğu Sky Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.

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 "Henüz bitmedi. Resmi olarak doğrulayamam ama gitmek istiyorum."

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"Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar."

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"Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okumaları hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için savaşacağız."

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Muhabirin "Fenerbahçe'ye ne zaman gideceksin?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi.

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Mourinho, "Yarın bir yolculuğa çıkabilirim."

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İlerleyen saatlerde Fenerbahçe, resmi hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarına da müjdeyi vermiş oldu.

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Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, yarın saat 14.00'te İstanbul'a gelecek.

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Portekizli teknik adam için Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da imza töreni düzenlenecek.

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Fenerbahçe'nin paylaşımı:

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Futbol
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