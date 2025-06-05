Jose Mourinho Avrupa devinin başına geçiyor: Yeni takımı herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de sezonu kupasız kapatan ve yönetimle birlikte eleştiri oklarının ucunda olan Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Mourinho'nun, Avrupa devinin başına geçebileceği iddia edildi.

1 /9 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2 /9 Başkan Ali Koç'un görevde kalmasını istediği Mourinho'nun sarı lacivertli takımdan ayrılma ihtimali yükseliyor.

3 /9 Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de eleştirilere hedef olan Portekizli teknik adam için flaş bir iddia gündeme atıldı.

4 /9 Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına devam ederken gündeme gelen isim Como'yu çalıştıran Fabregas oldu.

5 /9 Como Başkanı Mirwan Suwarso, yaptığı açıklamada Cesc Fabregas için Inter'i reddettiklerini söyledi.

6 /9 La Repubblica'nın haberine göre ise, Inter'in teknik direktörlük koltuğu için en önemli adaylarından birisi Jose Mourinho.

7 /9 Portekizli hocanın da Inter'e sıcak bakabileceği öğrenildi.

8 /9 Teknik direktörlük kariyerinde 2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran Jose Mourinho, İtalyan ekibinde 2010 yılında yaptığı üçleme (Lig, kupa, Şampiyonlar Ligi) ile dikkat çekmişti.