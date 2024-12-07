'Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı'

"Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı."