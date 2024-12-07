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Jose Mourinho'dan Beşiktaş yenilgisi sonrası itiraf: 'Yarım pozisyondan...'

Jose Mourinho'dan Beşiktaş yenilgisi sonrası itiraf: 'Yarım pozisyondan...'

21:427/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş yenilgisi sonrası konuştu. En azından beraberliği hak ettiklerini dile getiren Mourinho, "Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu." dedi.

Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Yenilginin ardından teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında soruları yanıtladı.

'Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı'

"Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı."

'Oyuncularımı eleştiremem'

"Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum."

'Şampiyonluk yarışının içindeyiz'

"Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 sırasında bile kazanmak için her şeyi yapıyorduk."

'Beşiktaş'ı tebrik ediyorum'

"Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti."

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Beşiktaş

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