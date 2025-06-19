Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe için ikna etti: Tottenham ve Roma'ya alamamıştı

Jose Mourinho dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe için ikna etti: Tottenham ve Roma'ya alamamıştı

Haber Merkezi
09:3319/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Tottenham ve Roma'ya alamadığı dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe için ikna ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takım, güçlü bir kadro kurmak için dünyaca ünlü yıldızları rotasına almış durumda.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da, yeni sezonun transfer görüşmelerinde önemli rol oynamaya devam ediyor.

Listedeki bazı isimlerle bizzat görüşen Jose Mourinho, dünyaca ünlü yıldızları Fenerbahçe'ye kazandırmak için ikna turları atıyor.

NTV Spor'da yer alan haberde; Jose Mourinho'nun hedefindeki isimlerden birisinin de Real Madrid'le sözleşmesinin sonuna gelen Lucas Vazquez olduğu ifade edildi.

Mourinho'nun Lucas Vazquez'i ikna ettiği ve 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi temmuz ayında biteceği için bonservis bedeli de ödenmeyeceği öğrenildi.

Lucas Vazquez bu sezon 52 maçta, 2 gol ve 8 asistle oynadı.

#Fenerbahçe
#Roma
#Jose Mourinho
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK girişi 1995-2015 arası olana emeklilik rotası oluştu: EYT'yi teğet geçene 3600 günle erken emeklilik şeması çıktı