Jose Mourinho dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe için ikna etti: Tottenham ve Roma'ya alamamıştı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Tottenham ve Roma'ya alamadığı dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe için ikna ettiği öğrenildi.

1 /7 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /7 Sarı lacivertli takım, güçlü bir kadro kurmak için dünyaca ünlü yıldızları rotasına almış durumda.

3 /7 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da, yeni sezonun transfer görüşmelerinde önemli rol oynamaya devam ediyor.

4 /7 Listedeki bazı isimlerle bizzat görüşen Jose Mourinho, dünyaca ünlü yıldızları Fenerbahçe'ye kazandırmak için ikna turları atıyor.

5 /7 NTV Spor'da yer alan haberde; Jose Mourinho'nun hedefindeki isimlerden birisinin de Real Madrid'le sözleşmesinin sonuna gelen Lucas Vazquez olduğu ifade edildi.

6 /7 Mourinho'nun Lucas Vazquez'i ikna ettiği ve 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi temmuz ayında biteceği için bonservis bedeli de ödenmeyeceği öğrenildi.