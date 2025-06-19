Jose Mourinho dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe için ikna etti: Tottenham ve Roma'ya alamamıştı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Tottenham ve Roma'ya alamadığı dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe için ikna ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takım, güçlü bir kadro kurmak için dünyaca ünlü yıldızları rotasına almış durumda.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da, yeni sezonun transfer görüşmelerinde önemli rol oynamaya devam ediyor.
Listedeki bazı isimlerle bizzat görüşen Jose Mourinho, dünyaca ünlü yıldızları Fenerbahçe'ye kazandırmak için ikna turları atıyor.
NTV Spor'da yer alan haberde; Jose Mourinho'nun hedefindeki isimlerden birisinin de Real Madrid'le sözleşmesinin sonuna gelen Lucas Vazquez olduğu ifade edildi.
Mourinho'nun Lucas Vazquez'i ikna ettiği ve 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi temmuz ayında biteceği için bonservis bedeli de ödenmeyeceği öğrenildi.
Lucas Vazquez bu sezon 52 maçta, 2 gol ve 8 asistle oynadı.