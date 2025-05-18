Jose Mourinho Fenerbahçe yönetiminin seçim kararı hakkında konuştu: Gelecek sezon kalacak mı?

Trendyol Süper Lig’de sahasında oynadığı son 2 maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe, bugün Eyüpspor’u mağlup ederek evinde 2 maç sonra galibiyet elde etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetimin seçim kararı alması hakkında konuştu.
Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor’u Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko’nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir’i yenen sarı-lacivertliler, evinde de 3 puana ulaştı.
Ligin 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan, 34. haftada da Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Kanarya, 2 maç sonra evinde kazandı.
Jose Mourinho’nun öğrencileri iç sahada 13. galibiyetini elde etti.
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetimin seçim kararı alması hakkında konuştu.
Mourinho şu ifadeleri kullandı:
"Ben tamamen maça odaklanmıştım. Pozisyon anlamında bu maç bizler için önemli değildi ama benim için her maç önemlidir."
"Bizim amacımız, sezonu mümkün olduğu kadar yüksek puanla bitirmek ve yaşadığımız üzüntüyü bir kenara bırakıp galibiyet almaktı."
"Bunu da başardık. Ben, bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım."
"Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz."
"Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim."
"Sezon öncesi kampı organize etmek, nerede olacağımız, kimlerle oynayacağımız. Hepsi organize edildi. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi elemelerimizden 5 gün önce oynayacağız."