Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho Fenerbahçe yönetiminin seçim kararı hakkında konuştu: Gelecek sezon kalacak mı?

Jose Mourinho Fenerbahçe yönetiminin seçim kararı hakkında konuştu: Gelecek sezon kalacak mı?

Haber Merkezi
21:4918/05/2025, dimanche
G: 18/05/2025, dimanche
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’de sahasında oynadığı son 2 maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe, bugün Eyüpspor’u mağlup ederek evinde 2 maç sonra galibiyet elde etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetimin seçim kararı alması hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor’u Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko’nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir’i yenen sarı-lacivertliler, evinde de 3 puana ulaştı.

Ligin 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan, 34. haftada da Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Kanarya, 2 maç sonra evinde kazandı.

Jose Mourinho’nun öğrencileri iç sahada 13. galibiyetini elde etti.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetimin seçim kararı alması hakkında konuştu.

Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"Ben tamamen maça odaklanmıştım. Pozisyon anlamında bu maç bizler için önemli değildi ama benim için her maç önemlidir."

"Bizim amacımız, sezonu mümkün olduğu kadar yüksek puanla bitirmek ve yaşadığımız üzüntüyü bir kenara bırakıp galibiyet almaktı."

"Bunu da başardık. Ben, bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım."

"Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz."

"Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim."

"Sezon öncesi kampı organize etmek, nerede olacağımız, kimlerle oynayacağımız. Hepsi organize edildi. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi elemelerimizden 5 gün önce oynayacağız."

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ahmet Mekin kimdir? İşte Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'in biyografisi