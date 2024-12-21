Son oynanan Eyüpspor maçından sahadan bir puanla ayrılan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak konusu oldu. Peki Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fenerbahçe'nin Mourinho kararı belli oldu. Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

1 /9 Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Youssef En-Nesyri’den geldi.

2 /9 Ligin 15. haftasında Beşiktaş’a mağlup olduktan sonra evinde Başakşehir’i yenen Fenerbahçe, üst üste 2 dış saha maçında puan kaybı yaşadı.

3 /9 Bu sezon Göztepe ve Samsunspor ile deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe, bugün de 3. beraberliğini yaşadı.

4 /9 Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun da geleceği merak konusu oldu.

5 /9 Sarı lacivertli yönetimin, kendi arasında yaptığı toplantıdan Jose Mourinho ile yola devam kararı çıktı.

6 /9 Yöneticilerden bazı isimlerin, 'Biz elimizden geleni yaptık. İstenilen her oyuncuyu aldık. Üstümüze düşeni yaptık. Başarılı olamayan Mourinho.' düşüncesinde olduğu öğrenildi.

7 /9 Ayrıca, “Hakem hataları nedeniyle yarıştan uzaklaştık” düşüncesine sahip üyelerin olduğu da ifade edildi.

8 /9 Fenerbahçe yönetiminin, devre arasında kadroyu daha da güçlendirerek, şampiyonluk yarışında yoluna Mourinho ile devam edeceği öğrenildi.