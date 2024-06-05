Fenerbahçe'de Jose Mourinho fırtınası esiyor. Sarı lacivertli takımın yeni hocası, transfer listesini yönetime sundu.
Fenerbahçe'de Spotif Direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho, yönetimle ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli takımla ismi geçtiği günden bu yana Fenerbahçe'nin maçlarını izleyen tecrübeli teknik adam mevcut kadro iskeletinin bozulmasını istemiyor.
Bu kapsamda çalışmalar yapan Mourinho yol haritasını belirledi.
Portekizli hocanın, transfer listesi de belli oldu.
Jose Mourinho, yönetimden 5 oyuncunun transferini istedi.
Geri kalacak transferler, takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre bakılacak.
Yönetimden en az 1 stoper, 1 orta saha, 2 kanat oyuncusu ve 1 forvet talebinde bulunan Mourinho, yeni transferlerin ilk kamp çalışmalarına yetiştirilmesini de istedi.
Sportif direktör Mario Branco da Portekizli teknik adamın verdiği rapor doğrultusunda transfer için çalışmalara başladı.
Şu anda sarı lacivertlilerin görüşmeler yaptığı oyuncular şu şekilde:
Yönetim, Çağlar Söyüncü’nün bonservisini alarak stoper transferini bitirmek istiyor.
Orta saha için Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg’in imza atmaya hazır olduğu ve oyuncunun kulübü ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Forvet bölgesi için Lukaku ve Lewandowski’nin adı sarı lacivertlilerle anılıyor.
Ayrıca Fenerbahçe’nin Dybala ve Sterling için de görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Dybala
Lukaku