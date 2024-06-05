|
Spor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun transfer listesi isim isim belli oldu: İmza atmaya hazır

Haber Merkezi
10:08 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:34 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho fırtınası esiyor. Sarı lacivertli takımın yeni hocası, transfer listesini yönetime sundu.

1/ 15

Fenerbahçe'de Spotif Direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho, yönetimle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

2/ 15

Sarı-lacivertli takımla ismi geçtiği günden bu yana Fenerbahçe'nin maçlarını izleyen tecrübeli teknik adam mevcut kadro iskeletinin bozulmasını istemiyor.

3/ 15

Bu kapsamda çalışmalar yapan Mourinho yol haritasını belirledi.

4/ 15

Portekizli hocanın, transfer listesi de belli oldu.

5/ 15

Jose Mourinho, yönetimden 5 oyuncunun transferini istedi.

6/ 15

Geri kalacak transferler, takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre bakılacak.

7/ 15

Yönetimden en az 1 stoper, 1 orta saha, 2 kanat oyuncusu ve 1 forvet talebinde bulunan Mourinho, yeni transferlerin ilk kamp çalışmalarına yetiştirilmesini de istedi.

8/ 15

Sportif direktör Mario Branco da Portekizli teknik adamın verdiği rapor doğrultusunda transfer için çalışmalara başladı.

9/ 15

Şu anda sarı lacivertlilerin görüşmeler yaptığı oyuncular şu şekilde:

10/ 15

Yönetim, Çağlar Söyüncü’nün bonservisini alarak stoper transferini bitirmek istiyor.

11/ 15

Orta saha için Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg’in imza atmaya hazır olduğu ve oyuncunun kulübü ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

12/ 15

Forvet bölgesi için Lukaku ve Lewandowski’nin adı sarı lacivertlilerle anılıyor.

13/ 15

Ayrıca Fenerbahçe’nin Dybala ve Sterling için de görüşmeler yaptığı öğrenildi.

14/ 15

Dybala

15/ 15

Lukaku

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Transfer
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu: Togg satışlarıyla BMW ve Tesla’yı katladı! İşte mayıs ayı sıfır Km satış raporu