Jose Mourinho Fenerbahçe'nin Bodrum maçı 11'ini belirledi: Zorunlu rotasyona gidecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho bu maçın 11'ini belirledi. Sakat oyuncuların bulunması ve milli takım dönüşleri nedeniyle Mourinho'nun Bodrum FK maçında zorunlu rotasyona gitmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'ye konuk olacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.
Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü. Bu oyunculardan Fred'i Galatasaray maçına saklamayı düşünen teknik direktör Jose Mourinho; Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'u da ilk 11'de düşünmüyor.
Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, yarınki maçta karbon maskeyle sahada olacak.
Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic, Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 99 resmi maçta forma giyerken, yarın dalya demesi halinde Fenerbahçe tarihinde ikinci sezonunda bunu başaran ilk futbolcu olacak.
Jose Mourinho'nun Bodrum FK maçı için düşündüğü muhtemel 11 şu şekilde:
Livakovic, Oğuz Aydın, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko