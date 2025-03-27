Jose Mourinho Fenerbahçe'nin Bodrum maçı 11'ini belirledi: Zorunlu rotasyona gidecek

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü. Bu oyunculardan Fred'i Galatasaray maçına saklamayı düşünen teknik direktör Jose Mourinho; Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'u da ilk 11'de düşünmüyor.