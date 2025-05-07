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Jose Mourinho ile Fenerbahçe yönetiminin arasını açan olay

Jose Mourinho ile Fenerbahçe yönetiminin arasını açan olay

Haber Merkezi
09:197/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş yenilgisi sonrasında Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli takımda önemli bir gelişmenin yaşandığı iddia edildi. Jose Mourinho ile Fenerbahçe yönetiminin arasının açıldığı öğrenildi.

Avrupa'dan elenen, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a kayberedek veda eden ve ligde de havlu atan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Hem sarı lacivertli tribünler hem de camianın önde gelen isimleri yönetimi istifaya davet ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bugün bir açıklama yapacak.

Ayrıca sarı lacivertli takımda önemli bir gelişmenin yaşandığı iddia edildi.

Jose Mourinho ile Fenerbahçe yönetiminin arasının açıldığı öğrenildi.

Yönetim içerisinde Jose Mourinho yerine Sergen Yalçın'ın isminin anılması, Portekizli hocayı rahatsız etti.

Futbol Arena'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın isminin telaffuz edildiğinin bilgisi Jose Mourinho'ya verildi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü varken, yöneticilerin başka bir ismi anmasının, Portekizli hocayı çok rahatsız ettiği iddia edildi.

Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalar yapan Mourinho, sezon içerisinde onlarca penaltılarının verilmediğini ifade ederek, topu yönetime atmıştı.

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