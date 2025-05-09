Jose Mourinho: İlk 11'i 25 adet bozuk parayla yapıyorum

Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına da tepki gösteren Portekizli çalıştırıcı, gazetecilere imalı cevaplar verdi.
'Bunu istemiyorum'
"Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum."
'Bizi çok mutlu etmedi'
"Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız."
GELECEK SEZON TRANSFERLERİ
"Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim."
'İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum'
"Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum."
'25 adet bozuk param var'
"Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum."