Jose Mourinho: İlk 11'i 25 adet bozuk parayla yapıyorum

'Bizi çok mutlu etmedi'

"Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız."