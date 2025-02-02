Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yeni transferi 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle 46. puan mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 45 lig maçında 30 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Son 14 maçta beraberlik çıkmadı
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 14 karşılaşmada Fenerbahçe, 13 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı.
Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 45 maçta 102 gol atarken kalesinde 43 gol gördü.
3 futbolcu sarı kart sınırında
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Filip Kostic sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde 3 isim sarı kart görmesi durumda bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Mourinho kulübeye dönüyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor.
Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Diego Carlos, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri.