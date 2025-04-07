Jose Mourinho kimsenin bilmediği gerçeği maçtan sonra açıkladı: Şaşırtan olay

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kimsenin bilmediği bir gerçeği açıkladı.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk etti.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda baskılı oyunuyla üst üste golle buldu.
Jose Mourinho’nun öğrencileri rakip filelere 4 gol atarken rakibini farklı mağlup etti.
2015-2016 sezonunda Trabzonspor’u deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, 24 Nisan 2016’dan bu yana bir kez daha 4 kez gol sevinci yaşadı.
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, kimsenin bilmediği bir gerçeği anlattı.
"Maximin’i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Kondisyonu düştüğü zaman, kafası Napoli’ye gitme düşüncesinde olduğu zaman farklı oluyor."
"Benim de işimi yapmam gerekiyordu. Kendisi de görüp görebileceğiniz en güzel köpeğe sahip. Onun yeteneklerine ihtiyacımız var."
"Futbol oynamayı çok seviyor. Keyif aldığını görüyorsunuz."
"Kalan 2 ayda keyif almaya ve takıma faydalı olmasını umuyorum."
"Taraftarın İrfan’ın (Kahveci) adını bağırmasından mutluyum."
"Fenerbahçe’nin minimum 35 milyon tane teknik direktörü var."
"Sadece bir teknik direktör karar veriyor. Bu kararlar doğru ya da yanlış olabilir."
"Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı kararlar vereceğim anlamına gelmez."
"Bir sakatlığı vardı adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftar bunu bilmiyor ama 1 kişi biliyor."