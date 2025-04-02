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Jose Mourinho ve Okan Buruk birbirine girdi: Derbide olay görüntüler!

Jose Mourinho ve Okan Buruk birbirine girdi: Derbide olay görüntüler!

23:092/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası maçının son düdüğü sonrasında olay görüntüler yaşandı. Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlar sosyal medyayı salladı.

Mücadelenin son düdüğü sonrasında Okan Buruk'un yanına giden Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıkarak tepkisini gösterdi.

Mourinho'nun bu anları TV ekranlarına geç yansıtıldı.

Portekizli teknik adamın Okan Buruk'a tepkisi sonrasında İrfan Can Kahveci olaya müdahale etti.

Okan Buruk yaşananların ardından yerden kalktı ve Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Buruk, "Mourinho nerede, kaçmasın!" diye seslendiği görüldü.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un arasındaki gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam etti.

Mourinho, Real Madrid'in başındayken Barcelona antrenörü Tito Villanova'nın gözüne parmağını sokmuştu. Bu hareketi yüzünde 2 maç ceza alan Mourinho, Tito için "Bu beyini tanımıyorum" demişti.

Jose Mourinho'nun PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken Portekizli teknik adamın kaç maç ceza alacağı merak konusu.

#Jose Mourinho
#Okan Buruk
#Fenerbahçe

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