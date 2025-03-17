Jose Mourinho ve Zeki Yavru'nun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe ile Samsunspor'un oynadığı Süper Lig maçında dikkati çeken bir görüntü ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan o görüntülerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru'nun tartışma yaşadığı görülüyor.
Fenerbahçe-Samsunspor maçının ilk yarısında konuk ekibin kaptanı Zeki Yavru, yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Cihan Aydın'a itirazlarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Zeki Yavru'nun itirazları esnasında yaşananları takip etti.
Portekizli teknik adam, Zeki Yavru'nun yan hakeme dönerek konuşmasının ardından elleriyle 'sus' işareti yaptı ve tepki gösterdi.
Zeki Yavru ise Mourinho'nun kendisine yaptığı bu hareket sonrasında sinirlendi ve ikili arasında tartışma yaşandı.
Bu esnada Fenerbahçe yedek kulübesi de Zeki Yavru'ya tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu ise kaptanlık pazubandını göstererek tepkilere cevap verdi.
İkili arasındaki tartışma yardımcı hakemin olay yerine gelmesinin ardından sonuçlandı.