Jose Mourinho'dan Beşiktaş tespiti: 'Şampiyon olamaz ama...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakibinin durumuna değinen Mourinho, "Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olacak.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:
"İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum adrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum."
"Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor."
"Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz."