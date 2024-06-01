Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: Müjdeyi verdi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirmek için görüşmelere başladığı Jose Mourinho'dan ilk açıklama geldi. Mourinho, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken tespitlerde bulunurken Şampiyonlar Ligi mesajı verdi. Açıklamalara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Sezonu ikinci tamamlayarak şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Haziran ayında düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdu.
Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevi için ünlü teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Sky Sports'a konuk olan 61 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"Henüz bitmedi. Resmi olarak doğrulayamam ama gitmek istiyorum."
"Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız."
"Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar."
"Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okumaları hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için savaşacağız."