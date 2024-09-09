|
Spor

Jose Mourinho’dan Kostic transferi sonra yeni diziliş: Çift forvete dönüyor!

16:17 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:17 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe Sırp futbolcu Filip Kostic’in transferi sonrası dizilişte değişikliğe gidiyor. Teknik direktör Jose Mourinho yeni sisteminde çift forvet oynatmayı planlıyor. Portekizli teknik adam bilindiği üzere 4-2-3-1 oynatıyordu. Peki, Fenerbahçe’nin yeni dizilişi nasıl olacak? İşte detaylar.

1/ 13

Fenerbahçe'nin Filip Kostic transferiyle teknik direktör Jose Mourinho da sistem değişikliğine gidecek.


2/ 13

Portekizli teknik adam, 4-2-3-1'den Roma'da oynadığı 3-4-1-2'yle sarı-lacivertlileri oynatacak. Çünkü Filip Kostic, orta saha sol oyuncusu.


3/ 13

Sol bekte görev yapması zor. Sistem ve diziliş değişeceği için transfer edildi.


4/ 13

Bu sistemde orta sahanın sağında ise Nijeryalı Bright Osayi- Samuel görev yapacak.


5/ 13

Tecrübeli teknik adam, böylece sol bek performansını beğenmediği Jayden Oosterwolde'yi de sol stoper olarak görevlendirecek.


6/ 13

Hollandalı oyuncu, Çağlar ve Djiku'yla birlikte savunmanın göbeğinde yer alacak.


7/ 13
8/ 13

Amrabat, Fred ikilisi orta sahanın merkezinde, Szymanski de forvet arkasında olacak.

9/ 13

Kaptan Edin Dzeko, En-Nesyri'yle birlikte ileri uçta görev yapacak. 

10/ 13

Tadic ve Maximin ileri uç rotasyon oyuncuları olacak.

11/ 13

Jose Mourinho'nun sistem ve diziliş değişikliğine gidecek olması İsmail Yüksek'e yaramadı. 

12/ 13

Milli oyuncu, Portekizli'nin 3-4-1-2 diziliminde Sofyan Amrabat'ın rotasyondaki yedeği olacak. 

13/ 13

İrfan Can Kahveci ve Jose'nin daha önce kadroda düşünmediği Cengiz'in de şans bulması zorlaşacak.  

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Filip Kostic
35 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mevlid Gecesi ne zaman?