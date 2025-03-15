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Jose Mourinho'dan Rangers maçı sonrasında flaş karar: Forma vermeyecek

Jose Mourinho'dan Rangers maçı sonrasında flaş karar: Forma vermeyecek

Haber Merkezi
13:1815/03/2025, samedi
G: 15/03/2025, samedi
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun, Rangers maçında süre alan bazı oyunculara şans vermeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Ligde 11 maçtır yenilmeyen sarı lacivertliler, topladığı 61 puan ve 2 maç eksiğiyle Galatasaray'ın 10 puan ardında ikinci sırada.

Hafta içi Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Samsunspor karşısında kadroda değişikliğe gidecek.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Mourinho, Rangers maçında ilk 11'de başlattığı Mert Müldür, Osayi-Samuel, Amrabat ve Talisca'yı yedeğe çekebilir.

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Djiku, Oğuz Aydın, Tadic ve Dzeko'nun ilk 11'de Samsunspor maçına başlaması bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Samsunspor

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