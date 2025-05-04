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Jose Mourinho'dan sürpriz kadro: Beşiktaş maçı için şaşırtan tercih

Jose Mourinho'dan sürpriz kadro: Beşiktaş maçı için şaşırtan tercih

Haber Merkezi
10:114/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Bu karşılaşma öncesinde sarı lacivertli takımda şaşırtan bir değişiklik yaşandı. Jose Mourinho'nun Beşiktaş maçı için düşündüğü kadro, taraftarları şaşırttı.

Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor.


Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

Jose Mourinho'nun derbi için düşündüğü 11 şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf, İsmail, Fred, Szyamanski, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko

Szymanski Beşiktaş derbisinde sol kanat beki olarak görev yapacak.

Fenerbahçe bu maçta da sahaya 3'lü çıkacak.

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