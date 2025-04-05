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Jose Mourinho'nun aldığı ceza belli oldu: Cezayı ligde mi yoksa kupada mı çekecek?

Jose Mourinho'nun aldığı ceza belli oldu: Cezayı ligde mi yoksa kupada mı çekecek?

Haber Merkezi
11:455/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrasında yaşanan olaylardan dolayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart görmüştü. Jose Mourinho'nun aldığı ceza belli oldu. Mourinho cezasını ligde mi yoksa kupada mı çekecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelmişti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, kupada bir üst tura yükselen takım olmuştu.

Karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar ise maçın önüne geçmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.

Daha sonra Mourinho, saldırı suçundan dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun aldığı ceza belli oldu.

Mourinho cezasını ligde mi yoksa kupada mı çekecek? 

Gazeteci Umut Eken'in haberine göre; PFDK, Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verdi.

Bu nedenden dolayı Mourinho cezasını sadece kupada çekecek.

Eğer ceza 4 ve üstü olsaydı ligde çekecekti.

Mourinho yarınki Trabzonspor maçında takımının başında olacak.

Habere göre, PFDK bugün gün içerisinde cezaları açıklayacak.

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Galatasaray

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