Jose Mourinho'nun beklediği teklif geldi: 'Kabul etmesi için baskı yapıldı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında, ülkesi Portekiz'den önemli bir iddia gündeme geldi. Kendisine gelen bütün teklifleri reddeden Mourinho'ya, bu sefer ciddi bir baskı yapıldığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Mourinho da yaptığı açıklamalarla, 2 yıl boyunca sarı lacivertli takımda olacağını ve başka hiçbir şey düşünmediğini ifade etmişti.
Hatta Portekizli teknik adamın, birçok teklifi de reddettiği biliniyor.
Fakat Mourinho'nun ülkesinde oldukça önemli bir iddia gündeme geldi.
Jose Mourinho'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.
Portekiz Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Pedro Proença'nun, Jose Mourinho'yu milli takımın başına getireceği kaydedildi.
Ünlü Portekizli gazeteci Rui Santos ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Jose Mourinho, Pedro Proença tarafından Portekiz'in bir sonraki teknik direktörü olması için yoğun bir şekilde baskı görüyor."
"Fakat Mourinho bu kapıları kapatmıştı ama işler değişti."
"Şu anki senaryo şu şekilde; Jose Mourinho milli takım işine kapıyı kapatmadı ve Pedro Proença'nın aklındakiler gerçekleşebilir."
"Proença, Roberto Martinez'i bırakmaya çok sıcak bakıyor ve Jose Mourinho kesin olarak Portekiz'e gelmeye ikna edilebilirse bir sonraki milli takım teknik direktörü o olacak."
"Hem Roberto Martínez'in hem de Fenerbahçe'deki José Mourinho'nun 2026 yazına kadar sözleşmeleri olduğunu aklımızda tutmalıyız."
Jose Mourinho ise daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Roma'da kalmaya karar verip kabul etmediğimde duygusal davrandığımı düşünüyorum. Sanırım bir hata yaptım."
"Portekiz beni iki kez istedi ve sanırım beni üçüncü kez isteyecekler, bir gün ve sonra kabul edeceğim."