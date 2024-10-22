Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun alınan kötü sonuçların ardından tazminatı birçok futbolsever tarafından araştırılmaya başladı. Son olarak Samsunspor deplasmanında puan bırak Portekizli teknik direktörün sarı-lacivertli kulüpte kredisi tükenmeye başladı. Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılması halinde alacağı tazminat ise dudak uçuklattı. Peki, Jose Mourinho’nun tazminatı ne kadar, kaç milyon TL? İşte sorunun cevabı.
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli birçok taraftar tarafından teknik direktör Jose Mourinho'nun tazminatı araştırılıyor.
Ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar daha ekim ayında Avrupa'nın en büyük üç kupasını kazanma başarısı gösteren Jose Mourinho'nun kredisini tüketmeye yetti.
Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı hesaplanmaya başlandı.
Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştı.
JOSE MOURİNHO'NUN TAZMİNATI NE KADAR, KAÇ MİLYON TL?
Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların büyük bir kısmı sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki gösterdi ve bir an önce yolların ayrılması yönde çağrıda bulundu.
Fenerbahçe 24 Ekim Perşembe günü evinde Manchester United ile karşılaşacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.