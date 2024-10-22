Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun alınan kötü sonuçların ardından tazminatı birçok futbolsever tarafından araştırılmaya başladı. Son olarak Samsunspor deplasmanında puan bırak Portekizli teknik direktörün sarı-lacivertli kulüpte kredisi tükenmeye başladı. Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılması halinde alacağı tazminat ise dudak uçuklattı. Peki, Jose Mourinho’nun tazminatı ne kadar, kaç milyon TL? İşte sorunun cevabı.

1 /7 Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli birçok taraftar tarafından teknik direktör Jose Mourinho'nun tazminatı araştırılıyor.

2 /7 Ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar daha ekim ayında Avrupa'nın en büyük üç kupasını kazanma başarısı gösteren Jose Mourinho'nun kredisini tüketmeye yetti.

3 /7 Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı hesaplanmaya başlandı.

4 /7 Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştı.

5 /7 JOSE MOURİNHO'NUN TAZMİNATI NE KADAR, KAÇ MİLYON TL? Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.



6 /7 Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların büyük bir kısmı sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki gösterdi ve bir an önce yolların ayrılması yönde çağrıda bulundu.

